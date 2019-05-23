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Вызвавший Соловьева на дуэль журналист отреагировал на отказ соперника 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев, ранее вызвавший на дуэль телеведущего Владимира Соловьева из-за его высказывания в адрес выступающих против строительства храма жителей Екатеринбурга, прокомментировал отказ соперника.
«Честно говоря, я не ожидал, что такой хайп будет от моего обращения. Думал, что, в крайнем случае, Соловьев просто проигнорирует. Но, видимо, проигнорировать уже было невозможно, поэтому и ответил в своей манере», — рассказал Гурьев газете «Краснодарские известия».
На вопрос о продолжении дуэли он заявил, что это невозможно, так как соперник отказался от нее.
«Хотя мой вызов еще в силе. Если он передумает — welcome! Свою пощечину он в любом случае получил», — добавил он.
Журналист уточнил, что так он хотел заступиться за жителей Екатеринбурга: «Да никого я не собираюсь больше вызывать. Просто Соловьев позволил себе хамски отнестись к большой части населения, к людям, которые осмелились отстаивать свои права и отстояли их, несмотря ни на что. За что я их очень сильно уважаю. А Соловьев получил информационную пощечину. На этом в принципе можно и закончить».
Напомним, Кирилл Гурьев опубликовал на своей странице в «Яндекс. Дзен» открытое письмо, в котором вызвал Владимира Соловьева, назвавшего жителей Екатеринбурга «наследниками бесов», на дуэль.
Соловьев от дуэли отказался, назвав это провокацией. Также он прокомментировал свою позицию по ситуации со строительством храма в Екатеринбурге.
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Комментарии22
Общество , Владимир Соловьев , "Краснодарские известия" , Екатеринбург
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