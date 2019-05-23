Вызвавший Соловьева на дуэль журналист отреагировал на отказ соперника

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев, ранее вызвавший на дуэль телеведущего Владимира Соловьева из-за его высказывания в адрес выступающих против строительства храма жителей Екатеринбурга , прокомментировал отказ соперника.

«Честно говоря, я не ожидал, что такой хайп будет от моего обращения. Думал, что, в крайнем случае, Соловьев просто проигнорирует. Но, видимо, проигнорировать уже было невозможно, поэтому и ответил в своей манере», — рассказал Гурьев газете «Краснодарские известия».

На вопрос о продолжении дуэли он заявил, что это невозможно, так как соперник отказался от нее.

«Хотя мой вызов еще в силе. Если он передумает — welcome! Свою пощечину он в любом случае получил», — добавил он.

Журналист уточнил, что так он хотел заступиться за жителей Екатеринбурга: «Да никого я не собираюсь больше вызывать. Просто Соловьев позволил себе хамски отнестись к большой части населения, к людям, которые осмелились отстаивать свои права и отстояли их, несмотря ни на что. За что я их очень сильно уважаю. А Соловьев получил информационную пощечину. На этом в принципе можно и закончить».

Напомним, Кирилл Гурьев опубликовал на своей странице в «Яндекс. Дзен» открытое письмо, в котором вызвал Владимира Соловьева, назвавшего жителей Екатеринбурга «наследниками бесов», на дуэль.

Соловьев от дуэли отказался, назвав это провокацией. Также он прокомментировал свою позицию по ситуации со строительством храма в Екатеринбурге.