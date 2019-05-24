Вину за БДСМ-выпускной во Владивостоке возложили на «Дом-2»

Отвязные танцы школьников в Сети называют "БДСМ-перформансом". По мнению Милонова, виноваты не только педагоги и родители.

"Дом-2" пересмотрели, "Охотой крепкой" запили, и у них мозг уже растворился", — уверен парламентарий.

Милонов полагает, что у детей ещё не окончательно сформировались мозги, чтобы они могли оценить свой поступок. Также он сетует на уничтожение пионерской организации.