Впервые после Солсбери: откровения отравленного Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль , отравленный в Солсбери, жив и звонит родственникам в Россию . СМИ опубликовали аудиозапись сообщения, которое Скрипаль оставил на автоответчике своей племяннице Виктории. Мужчина поздравил семью с Днем Победы и сказал, что у него и его дочери Юлии «все нормально».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории. Она была вне доступа, и Скрипаль оставил сообщение на автоответчике.

Газета «МК» опубликовала аудиозапись этого звонка, уточнив, что Скрипаль пытался связаться с семьей 9 мая. Бывший полковник спросил у Виктории, как ее дела, а также поинтересовался здоровьем мужа Арсения — в апреле тот вместе с супругой подрался с бывшим председателем ТСЖ.

Скрипаль поздравил родных с Днем Победы, пожелал им «всего самого доброго» и передал поздравления своей матери.

В конце он сказал, что у него и дочери Юлии «все нормально». Виктория Скрипаль не сомневается, что звонил именно ее дядя. «МК» также сообщает, что это был не первый звонок Скрипаля в Россию. Ранее он поговорил с Викторией по поводу избиения и посоветовал ей привлекать к себе меньше внимания.

В мае Виктория Скрипаль сообщила журналистам, что ее двоюродная сестра Юлия пытается продать квартиру в России — для этого она якобы сделала доверенность на одну из своих подруг. Племянница экс-полковнику ГРУ была убеждена, что девушка не намерена возвращаться обратно, так как квартира — «это последнее, что связывает Юлию с родиной».

Виктория Скрипаль также добавила, что ее сестра, возможно, в ближайшее время выступит с заявлением, в котором расскажет о своих планах остаться жить в Великобритании. При этом она допустила, что Лондон «способен просто заставить Юлию» остаться в Великобритании. Как утверждает Виктория, ей удалось выяснить, что Скрипали на данный момент находятся на территории Соединенного королевства.

«С ними общались другие люди. По их словам, их перемещают с одного места на другое и всячески заметают следы, чтобы никто не узнал, где они содержатся в конкретный момент», — пояснила она.

В феврале нынешнего года Виктория Скрипаль сообщила «Газете.Ru» о том, что 91-летняя мать экс-полковника ГРУ написала заявление в полицию с просьбой признать ее сына пропавшим без вести. Тогда Виктория поясняла, что если власти признают Сергея и Юлию пропавшими без вести, в наследство матери перейдут московская квартира, машина и собака.

В своем заявлении мать Скрипаля также попросила правоохранителей проверить столичную недвижимость Юлии Скрипаль на предмет незаконных жильцов.

«Есть информация, что там кто-то проживает. Однако кто — мне неизвестно. Ключей от дома у меня нет, проверить не могу», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

Тогда Виктория отмечала, что не может связаться с Юлией Скрипаль по старым контактам — в последний раз на связь с родственниками девушка выходила 24 июля 2018 года. В тот день она сказала, что занимается здоровьем отца.

«А когда она звонила мне в первый раз, сказала, что серьезного ущерба ее здоровью и здоровью отца не нанесено, примерно так. Но если ущерба не нанесено, то почему папа не может взять трубку и сказать пару слов? Я не знаю, что думать», — заявляла Виктория, добавив, что всю информацию ее семье приходится получать из СМИ.

18 февраля 2019 года в посольстве России в Великобритании также сообщили, что не имеют «ни малейшего представления» о том, что происходит со Скрипалями.

Инцидент в британском Солсбери произошел 4 марта прошлого года. Тогда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на лавочке рядом с торговым центром. По сообщению СМИ, их госпитализировали в местную больницу. Как выяснилось впоследствии, на Скрипалей было совершено покушение с использованием нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

23 мая 2018 года Юлия Скрипаль выпустила единственное видеообращение, в котором рассказала о процессе своего лечения. Она отметила, что рассматривает вариант возвращения на родину, но пока хочет сконцентрироваться на восстановлении своего здоровья и помощи отцу. Сам Сергей Скрипаль ни разу не делал публичных заявлений после отравления. По данным британских властей, спустя продолжительный период времени оба Скрипаля были выписаны из больницы и сейчас находятся в убежище.