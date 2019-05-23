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Владелец «китовой тюрьмы» захотел продать Китаю моржей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор ООО «Афалина» Алексей Решетов, который владеет «китовой тюрьмой» в Приморье, предположительно подписал договор с китайской компанией и обещал поставить ей не только белуг и касаток, но также и моржей. Об этом сообщается в Telegram-канале «"Зеленый" змий».
В канале опубликованы снимки документов договора, якобы заключенного между «Афалиной» и китайской фирмой в декабре 2017 года. В нем говорится, что «в связи с увеличением количества передаваемых в 2018 году живых морских млекопитающих» российская сторона обязуется продать в Китай четыре взрослых косатки, 38 белух и семь моржей.
«Информацией о том, что выдано разрешение на вывоз [моржей], никто не обладает. Значит, где-то существует и "моржовая тюрьма"?» — пишет автор публикации.
Также в контракте указано, что одностороннее его расторжение недопустимо, если речь не идет о форс-мажорных обстоятельствах. Если в СМИ появится информация о жестоком обращении с животными, виновная в этом сторона несет убытки.
В Росрыболовстве РИА Новости сообщили, что обитателей «китовой тюрьмы» выпустят в июле-августе этого года «в соответствии с рекомендациями консилиума ученых». Сейчас решаются организационные и финансовые вопросы транспортировки и выпуска животных в дикую природу.
Ранее в суде Алексей Решетов заявил, что не собирается выпускать млекопитающих и считает их своей собственностью. В Минприроды на это ответили, что «окончательное решение будет принимать высшее руководство».
О готовящейся продаже краснокнижных косаток в Китай стало известно в октябре 2018 года. 13 особей содержались вместе с 90 белухами в «китовой тюрьме» в бухте Средняя недалеко от Находки и страдали от холода, льда и снега. Было возбуждено дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Позднее три белухи и одна косатка пропали. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль.
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Общество , Администрация Президента РФ , Минприроды , Росрыболовство , РИА Новости , Китай
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