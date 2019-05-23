Владелец «китовой тюрьмы» захотел продать Китаю моржей

Директор ООО «Афалина» Алексей Решетов, который владеет «китовой тюрьмой» в Приморье, предположительно подписал договор с китайской компанией и обещал поставить ей не только белуг и касаток, но также и моржей. Об этом сообщается в Telegram-канале «"Зеленый" змий».

В канале опубликованы снимки документов договора, якобы заключенного между «Афалиной» и китайской фирмой в декабре 2017 года. В нем говорится, что «в связи с увеличением количества передаваемых в 2018 году живых морских млекопитающих» российская сторона обязуется продать в Китай четыре взрослых косатки, 38 белух и семь моржей.

«Информацией о том, что выдано разрешение на вывоз [моржей], никто не обладает. Значит, где-то существует и "моржовая тюрьма"?» — пишет автор публикации.

Также в контракте указано, что одностороннее его расторжение недопустимо, если речь не идет о форс-мажорных обстоятельствах. Если в СМИ появится информация о жестоком обращении с животными, виновная в этом сторона несет убытки.

Росрыболовстве РИА Новости сообщили, что обитателей «китовой тюрьмы» выпустят в июле-августе этого года «в соответствии с рекомендациями консилиума ученых». Сейчас решаются организационные и финансовые вопросы транспортировки и выпуска животных в дикую природу.

Ранее в суде Алексей Решетов заявил, что не собирается выпускать млекопитающих и считает их своей собственностью. В Минприроды на это ответили, что «окончательное решение будет принимать высшее руководство».