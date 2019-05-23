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На личной странице Собчак во «Вконтакте» появилась реклама наркотиков 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные указали сайт магазина наркотиков на странице российской телеведущей Ксении Собчак во «Вконтакте». Эта информация появилась в разделе «Веб-сайт» и в статусе.
ridus.ru
Позже администрация соцсети временно заблокировала аккаунт Собчака, подозревая, что злоумышленники взломали страницу телеведущей.
ridus.ru
Напомним, в марте прошлого года во время президентской кампании хакеры получили доступ к личному сайту на тот момент кандидата в президенты Ксении Собчак. Тогда злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей. Сайт несколько часов был недоступен.
На этой неделе Ксения Собчак была назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». На канале она будет отвечать за развитие развлекательных передач.
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