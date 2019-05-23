На личной странице Собчак во «Вконтакте» появилась реклама наркотиков

Неизвестные указали сайт магазина наркотиков на странице российской телеведущей Ксении Собчак во «Вконтакте». Эта информация появилась в разделе «Веб-сайт» и в статусе.

ridus.ru

Позже администрация соцсети временно заблокировала аккаунт Собчака, подозревая, что злоумышленники взломали страницу телеведущей.

ridus.ru

Напомним, в марте прошлого года во время президентской кампании хакеры получили доступ к личному сайту на тот момент кандидата в президенты Ксении Собчак. Тогда злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей. Сайт несколько часов был недоступен.

На этой неделе Ксения Собчак была назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». На канале она будет отвечать за развитие развлекательных передач.