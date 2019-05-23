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Умерла душа группы «На-На»: в Москве простились с пресс-атташе группы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: na-nax.com
23 мая в Москве продюсер группы На-На Бари Алибасов и музыканты простились с пресс-атташе своего коллектива, журналистом Людмилой Николаевой. Она — первый в истории российского шоу-бизнеса официальный пресс-атташе музыкального коллектива. Об этом рассказал «Вечерней Москве» Бари Алибасов:
— До прихода в группу «На-На» Людмила Николаева была очень востребованным и известным журналистом. Она была первым профессиональным журналистом в российском шоу-бизнесе, которая находилась в штате коллектива и непосредственно занималась его продвижением. Людмила Сергеевна делала это безупречно. Она жила жизнью группы «На-На». Людмила Сергеевна создала библиотеку публикаций за все годы существования группы «На-На». От нее пошла мода — брать на работу профессионалов, которые бы освящали жизнь музыкантов. Людмила Николаева была изумительных человеком. Очень любила своего сына, внуков. Но все свое время посвящала работе. Для нас ее уход — невосполнимая потеря. Она умела дружить, сотрудничать буквально со всеми СМИ страны и мира. Мы все ее любили. Она была душой группы «На-На». Я только что вернулся из Финляндии, и сразу пришел на прощание с Людмилой Сергеевной. Надеюсь, что и наши музыканты успеют на прощание — они возвращаются в Москву с гастролей.
Бари Алибасов рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» о неожиданной смерти Людмилы Николаевой:
— Людмила Сергеевна отдыха и лечилась в одном из санатории Крыма. Каждый день мне звонила и рассказывала, что у нее все прекрасно. Звонила и в день своей смерти. Невозможно представить, но умерла Людмила Сергеевна в санатории, когда ей делали процедуру «электрофорез». У Людмилы Сергеевны были больные почки, и я не понимаю, почему врачи санатория назначили ей эту опасную для ее здоровья процедуру, — рассказал «ВМ» Бари Алибасов.
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Общество , Шоу-бизнес , Людмила Николаева , Бари Алибасов , Москва
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