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Петербургская ветклиника предложила бесплатно кастрировать неверных мужей 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ridus
В Санкт-Петербурге в районе станции метро «Улица Дыбенко» появился необычный рекламный щит, с предложением по кастрации кошек, котов и… неверных мужей.
Если верить публичной оферте, владельцам кошачьих мужского пола вмешательство обойдется в тысячу рублей, женского — в 2,5 тысячи. При этом оперировать нелояльных молодых людей организаторы акции обещают совершенно бесплатно.
Ridus
«Ридусу» удалось дозвониться до указанной на плакате ветеринарной клиники, где изданию подтвердили, что обнаруженный очевидцами щит действительно установлен их организацией.
Разницу в цене на операции кошачьим в клинике объяснили отличающейся сложностью хирургических процедур. При этом сотрудница ветцентра не стала уточнять, обращались ли к ним за акционным бесплатным вмешательством.
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Общество , Ридус , Санкт-Петербург
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