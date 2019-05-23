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Стюардессы описали пассажира своей мечты 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Эксперты туристического сервиса Aviasales составили портрет идеального авиапассажира, опросив членов экипажа российских авиакомпаний. Результаты опроса имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Оказалось, что больше всего бортпроводники ценят пассажиров, которые остаются на своих местах после посадки самолета, а не бросаются доставать свои вещи с полки.
«От скорости изъятия вещей с багажной полки скорость выхода из самолета не меняется», — отметили респонденты.
Кроме того, стюардессы не любят, когда путешественники пробираются в туалет именно в тот момент, когда они уже начали обслуживание и в проходе стоят тележки с едой.
Также бортпроводницы признались, что им приятно, когда пассажиры общаются вежливо, применяя фразы «будьте добры», «пожалуйста» и «спасибо», а также обращаются к ним по имени.
«У нас на груди есть бейдж, и ни на одном из них не написано "девушка"», — посетовала одна из стюардесс.
Вдобавок члены экипажа отметили чистоплотных пассажиров, которые возвращают поднос таким же аккуратным, каким его получили, а также тех, кто заранее готовит посадочный талон при посадке на борт.
В заключение бортпроводники заявили, что идеальный пассажир — это спящий пассажир или терпеливый, которому не важно, что на обед — курица или рыба.
В июне 2017 года бортпроводник Брэд Бернулли перечислил худшие типы авиапассажиров, путешествующих летом. В частности, такими он считает семейных путешественников. Стюард пояснил, что пары часто ссорятся во время полета, а их дети ведут себя ужасно. В свой список Бернулли также включил группы путешествующих вместе верующих, которые склонны собираться в молитвенный круг в самое неподходящее время.
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Общество , Lenta.ru
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