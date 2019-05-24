Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завуч интерната унизила воспитанниц, заставив их снять нижнее белье 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Pixabay.com
Родители учениц самарской санаторной школы-интерната № 9 требуют наказания для завуча школы, унизившей их детей.
Инцидент случился 27 февраля этого года. Завуч школы по воспитательной работе Галина Старостина обнаружила в душевой за батареей использованную прокладку и решила выяснить, кто намусорил.
Вместе со школьной медсестрой Еленой Зотовой Старостина заставила учениц классов с пятого по восьмой класс спуститься в подвал. Там их заставили снять одежду, включая нижнее белье, чтобы выяснить, кто из девочек уже использует предметы интимной гигиены. Тех, кто отказывался, Старостина принудила у всех на глазах нести прокладки в руках на второй этаж.
Опекуны и родственники других прошедших «осмотр» школьниц в течение всего марта 2019 года обращались к руководству школы-интерната, администрации района, в областное министерство образования и областную прокуратуру.
Заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова признала, что унизительная процедура действительно проводилась в интернате. В министерстве и руководстве школы поведение Галины Старостиной сочли неэтичным, и она получила дисциплинарное взыскание.
Но близкие учениц продолжают настаивать на более суровых мерах в отношении завуча, сообщая инстанциям, что «до сих пор за издевательство никто не ответил». Сами школьницы сильно подавлены осмотром в подвале.
«Конфликтной ситуации между ученицами и завучем не было. Мы с девочками проговорили этот момент» — цитирует «Радио Свобода» представителя школы.
Санаторная школа-интернат № 9, основанная в 1961 году — единственное учебное заведение такого типа в Самарской области. Поэтому родственники многих детей, страдающих хроническими заболеваниями, не могут забрать их оттуда.
Ридус: последние новости
«У всех так пукан рвет»: депутат обвинил ТНТ в скандале с БДСМ-флешмобом Выпускники устроили БДСМ-флешмоб на школьной линейке Дочь Лужкова продала за 20 долларов квартиры стоимостью $2,6 млн
Комментарии1
Общество , Елена Зотова , Генпрокуратура РФ , Минобрнауки , радио "Свобода"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на отставку Мэй253
Тест: Легко ли вас «напарить» по телефону?17
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»96
«Новый Робин Гуд» помогает бедным интимными фото7
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша94
Видео
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение