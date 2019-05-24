Завуч интерната унизила воспитанниц, заставив их снять нижнее белье

Родители учениц самарской санаторной школы-интерната № 9 требуют наказания для завуча школы, унизившей их детей.

Инцидент случился 27 февраля этого года. Завуч школы по воспитательной работе Галина Старостина обнаружила в душевой за батареей использованную прокладку и решила выяснить, кто намусорил.

Вместе со школьной медсестрой Еленой Зотовой Старостина заставила учениц классов с пятого по восьмой класс спуститься в подвал. Там их заставили снять одежду, включая нижнее белье, чтобы выяснить, кто из девочек уже использует предметы интимной гигиены. Тех, кто отказывался, Старостина принудила у всех на глазах нести прокладки в руках на второй этаж.

областную прокуратуру. Опекуны и родственники других прошедших «осмотр» школьниц в течение всего марта 2019 года обращались к руководству школы-интерната, администрации района, в областное министерство образования

Заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова признала, что унизительная процедура действительно проводилась в интернате. В министерстве и руководстве школы поведение Галины Старостиной сочли неэтичным, и она получила дисциплинарное взыскание.

Но близкие учениц продолжают настаивать на более суровых мерах в отношении завуча, сообщая инстанциям, что «до сих пор за издевательство никто не ответил». Сами школьницы сильно подавлены осмотром в подвале.

«Конфликтной ситуации между ученицами и завучем не было. Мы с девочками проговорили этот момент» — цитирует «Радио Свобода» представителя школы.

Санаторная школа-интернат № 9, основанная в 1961 году — единственное учебное заведение такого типа в Самарской области. Поэтому родственники многих детей, страдающих хроническими заболеваниями, не могут забрать их оттуда.