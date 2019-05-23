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Жванецкий пропустил церемонию вручения госнаград в Кремле из-за плохого самочувствия 

ТАСС + ещё 5 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Писатель Михаил Жванецкий пропустил церемонию вручения государственных наград в Кремле из-за плохого самочувствия, сейчас он находится на домашнем постельном режиме. Об этом ТАСС в четверг сообщил его литературный секретарь Олег Сташкевич.
"Михаил Михайлович накануне, видимо, очень волновался, поднялось давление, дойти было бы сложно, — сказал собеседник агентства. — Сейчас он на домашнем постельном режиме. Давление сбили, чувствует себя нормально".
Церемонии вручения президентом РФ государственных наград проходят в Кремле, как правило, примерно три-четыре раза в год. На них приглашают лауреатов, удостоенных высоких наград за последние месяцы.
На церемонии в четверг президент России Владимир Путин должен был вручить писателю орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Жванецкий в марте этого года отметил 85-летие. Михаил Жванецкий является одним из наиболее популярных отечественных писателей-сатириков. Он выступает с сольными спектаклями и концертными программами по собственным произведениям, творчество артиста включает в себя фельетоны, репризы, миниатюры, монологи.
По его произведениям, которые он также исполнял на телевидении, созданы многочисленные спектакли, изданы его книги. Он автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других, а "Собрание сочинений", первоначально выпущенное в четырех томах, пополнилось дополнительным пятым томом.
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Общество , Михаил Жванецкий , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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