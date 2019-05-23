«Дойти было бы сложно»: Жванецкий не пришел в Кремль за наградой

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий пропустил церемонию вручения государственных наград в Кремле, где ему должны были вручить орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, из-за плохого самочувствия. Об этом рассказал литературный секретарь писателя Олег Сташкевич, передает ТАСС. «Михаил Михайлович накануне, видимо, очень волновался, поднялось давление, дойти было бы сложно», — сказал он. Сташкевич добавил, что сейчас Жванецкий чувствует себя нормально, но находится дома на постельном режиме. На церемонии в Кремле Жванецкий должен был получить орден «За заслуги перед Отечеством» III степени из рук президента страны Владимира Путина