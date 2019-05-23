Жители Екатеринбурга предложили около 30 площадок под храм

Жители прислали в администрацию Екатеринбурга более 6 тысяч предложений о выборе площадок для строительства храма Святой Екатерины, всего обсуждается около 30 мест, где может появиться храм, сообщил в четверг мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Высокинский сообщал, что в администрацию поступило более 6 тысяч предложений от жителей по выбору возможных площадок для строительства храма.

"Всего в обсуждении до 30 площадок. Есть и сквер (у Театра драмы), и площадь, и площадка у гостиницы "Дели", и площадки около "Космоса" (киноконцертный зал), площадка по улице маршала Жукова. Масса площадок. Это все нужно с градостроительной точки зрения оценивать и смотреть", — сказал он журналистам после встречи с городской общественностью, поддерживающей идею строительства храма Святой Екатерины.

Мэр добавил, что сам храм большую площадь занимать не будет. Например, в сквере у Театра драмы, если там храм был бы построен, он занял бы около 8-9% от общей площади сквера в 54 тысячи квадратных метров, сказал он.

Ранее на встрече Высокинский отмечал, что при проведении опроса по выбору площадки для строительства храма нужно оставить не более 6-7 мест, где он может быть возведен.

В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что нужно выбрать более подходящее место для возведения храма святой Екатерины, он попросит главу Екатеринбурга не включать сквер в перечень вариантов новой площадки для строительства, однако мэр отказался.

На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек.