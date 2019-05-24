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Дочь Алсу предупредили о многолетней травме после скандала с «Голосом» 

Газета.Ru + ещё 21 29 минут назад
Психоаналитик предупредила, что скандал с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети" может сказаться на дальнейшем самочувствии девочки.
По словам специалиста, травма Микеллой была получена еще тогда, когда было принято решение участия в конкурсе, и усугубилась, когда Первый канал нашел накрутки в финальном зрительском голосовании и отменил победу дочери Алсу. "Во всей этой ситуации я надеюсь, что родители уже прибегли к помощи профессионала. Ребенок получил травму. Чем быстрее оказывается помощь, тем эта помощь эффективнее", — сказала психоаналитик Людмила Полянова в беседе с Teleprogramma.pro.
Как рассказала Полянова, если не оказать помощь, то рано или поздно психика подведет ребенка, поскольку существует большой риск столкновения с детской агрессией. "А сейчас мы получили скандал на одном из крупнейших телеканалов, мы получили проблемы в семье, а самое главное — мы получили очень сильно травмированного ребенка", — рассуждает психоаналитик, уверенная, что рано или поздно скандал скажется на ребенке.
Ранее сообщалось, что спецвыпуск "Голос. Дети" поставит точку в скандальной победе дочери Алсу.
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Комментарии17
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Скандал на "Голос.Дети"
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