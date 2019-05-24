Дочь Алсу предупредили о многолетней травме после скандала с «Голосом»

Психоаналитик предупредила, что скандал с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети" может сказаться на дальнейшем самочувствии девочки.

По словам специалиста, травма Микеллой была получена еще тогда, когда было принято решение участия в конкурсе, и усугубилась, когда Первый канал нашел накрутки в финальном зрительском голосовании и отменил победу дочери Алсу. "Во всей этой ситуации я надеюсь, что родители уже прибегли к помощи профессионала. Ребенок получил травму. Чем быстрее оказывается помощь, тем эта помощь эффективнее", — сказала психоаналитик Людмила Полянова в беседе с Teleprogramma.pro.

Как рассказала Полянова, если не оказать помощь, то рано или поздно психика подведет ребенка, поскольку существует большой риск столкновения с детской агрессией. "А сейчас мы получили скандал на одном из крупнейших телеканалов, мы получили проблемы в семье, а самое главное — мы получили очень сильно травмированного ребенка", — рассуждает психоаналитик, уверенная, что рано или поздно скандал скажется на ребенке.

Ранее сообщалось, что спецвыпуск "Голос. Дети" поставит точку в скандальной победе дочери Алсу.