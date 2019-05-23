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WWF назвал исчезающих животных в России 

360tv.ru + ещё 4 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных. Зоозащитники заметили сокращение популяции в том числе сайгака, кречета и переднеазиатского леопарда.
«Список животных, над которыми, по мнению наших экспертов, нависла угроза исчезновения в России: сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетр, калуга», — сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
Отметили в фонде и положительные тенденции. Например, численность амурских тигров с 50 особей в 1940-х годах выросла до 580 в настоящее время. Кроме того, почти в четыре раза по сравнению с 1990-ми увеличилась популяция дальневосточного леопарда. Сейчас их насчитывается около 110 особей.
Ранее заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке Елена Шевцова рассказала, что численность и дальневосточного леопарда, и амурского тигра значительно выросла даже по сравнению с прошлым годом. В Приморском крае нашли на пять леопардов больше. А тигров в «Земле леопарда» сейчас чуть меньше сорока — это максимум, который может быть на этой территории.
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Общество , Елена Шевцова , ИТАР-ТАСС
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