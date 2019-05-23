WWF назвал исчезающих животных в России

России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных. Зоозащитники заметили сокращение популяции в том числе сайгака, кречета и переднеазиатского леопарда.

«Список животных, над которыми, по мнению наших экспертов, нависла угроза исчезновения в России: сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетр, калуга», — сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Отметили в фонде и положительные тенденции. Например, численность амурских тигров с 50 особей в 1940-х годах выросла до 580 в настоящее время. Кроме того, почти в четыре раза по сравнению с 1990-ми увеличилась популяция дальневосточного леопарда. Сейчас их насчитывается около 110 особей.