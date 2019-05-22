Раскрыто отношение мужчин к сексу россиянок до брака

Более трети российских мужчин (33 процента) считают, что женщина не должна начинать вести половую жизнь до брака. К таким выводам пришли исследователи агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным опроса, больше всего право женщин на добрачные отношения отрицается в Северо-Кавказском федеральном округе (64 процента). Наиболее лояльно к этому отнеслись жители Уральского федерального округа (20 процентов против, 77 процентов — за).

«Это, конечно, элемент патриархального сознания, но он довольно быстро меняется», — пояснила «Ленте.ру» результаты опроса гендерный эксперт международного агентства «ООН-Женщины» Елена Мезенцева.

Отмечается, что сами женщины в подавляющем большинстве поддерживают свое право на добрачные отношения (70 процентов).

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос был проведен в марте 2019 года. Выборка составила 1792 человека.