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Раскрыто отношение мужчин к сексу россиянок до брака 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Илья Питалев / «Коммерсантъ»
Более трети российских мужчин (33 процента) считают, что женщина не должна начинать вести половую жизнь до брака. К таким выводам пришли исследователи агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»).
По данным опроса, больше всего право женщин на добрачные отношения отрицается в Северо-Кавказском федеральном округе (64 процента). Наиболее лояльно к этому отнеслись жители Уральского федерального округа (20 процентов против, 77 процентов — за).
«Это, конечно, элемент патриархального сознания, но он довольно быстро меняется», — пояснила «Ленте.ру» результаты опроса гендерный эксперт международного агентства «ООН-Женщины» Елена Мезенцева.
Отмечается, что сами женщины в подавляющем большинстве поддерживают свое право на добрачные отношения (70 процентов).
Всероссийский репрезентативный телефонный опрос был проведен в марте 2019 года. Выборка составила 1792 человека.
В феврале в Минздраве обеспокоились девственностью россиян. В ведомстве средний возраст начала половой жизни россиян — 16-17 лет — признали опасным для репродуктивной системы.
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Общество , Социология , Минздрав РФ , Lenta.ru
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