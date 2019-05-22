Мечтающего о сиюминутном «возвращении» Донбасса украинца осадил Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев в жесткой форме ответил украинскому дипломату Вадиму Трюхану, который заявил о желании «вернуть» Донбасс Украине за считанные дни. Об этом сообщает ФАН.

Уточняется, что Соловьев осадил украинца в эфире авторской программы.

Трюхан сказал, что украинская сторона должна всеми силами «вернуть» себе Донбасс, тогда самопровозглашенные ДНР и ЛНР будут иметь шанс на «цивилизованную жизнь».

В ответ на это Соловьев возразил, отметил, что армия Украины «получит по мозгам от нашего скромного донецкого народа».

«Донбасс вас всегда будет бить. Что в ВОВ вас долбил, что сейчас», — заключил Соловьев.

Ранее сообщалось, что Соловьев решил изгнать бесов из противников храма в Екатеринбурге.