Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мечтающего о сиюминутном «возвращении» Донбасса украинца осадил Соловьев 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев в жесткой форме ответил украинскому дипломату Вадиму Трюхану, который заявил о желании «вернуть» Донбасс Украине за считанные дни. Об этом сообщает ФАН.
Уточняется, что Соловьев осадил украинца в эфире авторской программы.
Трюхан сказал, что украинская сторона должна всеми силами «вернуть» себе Донбасс, тогда самопровозглашенные ДНР и ЛНР будут иметь шанс на «цивилизованную жизнь».
В ответ на это Соловьев возразил, отметил, что армия Украины «получит по мозгам от нашего скромного донецкого народа».
«Донбасс вас всегда будет бить. Что в ВОВ вас долбил, что сейчас», — заключил Соловьев.
Ранее сообщалось, что Соловьев решил изгнать бесов из противников храма в Екатеринбурге.
Газета.Ru: последние новости
Источник внес ясность в сообщения о разводе Улюкаева с женой Появились результаты опроса по строительству храма на месте сквера в Екатеринбурге Последние фото Доренко опубликовала его вдова
Общество , Владимир Соловьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Рада отказала Зеленскому101
Они ошибаются. Зеленский оценил «бойкот» Рады18
Угроза третьей мировой: В ООН заявили о ядерной войне235
Новые ракеты: Украина «запугивает» Крым39
«Я готов»: Порошенко ответил на выдвинутые обвинения92
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение