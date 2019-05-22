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Врач отказался госпитализировать раненного в сердце подростка 

Ридус 1 час назад
Фото: © pixabay.com
В Тобольске начался судебный процесс хирурга областной больницы № 3 Тимура Чаппарова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.
9 апреля Чаппаров осматривал 16-летнего подростка по имени Иван, доставленного в больницу с ножевой раной. Врач неверно оценил характер ранения и вместо госпитализации отпустил молодого человека домой.
Как сообщает Znak.com, Иван получил проникающее ранение в сердце в уличной драке. В последующие дни подростка неоднократно осматривали медики, утверждая, что ранение безопасно. При этом у Ивана наблюдались кашель и трудности с дыханием, высокая температура. Наконец 20 апреля юноша скончался по дороге в больницу.
Мать погибшего подростка утверждает, что работники больницы, пользуясь состоянием Ивана, обманом получили его подпись под отказом от госпитализации, а после его смерти якобы внесли какие-то дополнительные записи в его медицинскую карточку.
Ранее другого врача областной больницы № 3 уже судили по аналогичной статье: он не смог выявить у пострадавшего в ДТП мужчины разрыв селезенки. Пациент, которого так толком и не осмотрели за всю ночь, умер от внутреннего кровотечения. Медик был признан виновным, но освобожден за истечением срока давности преступления.
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Общество , Тобольск
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