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Власти Перми пересмотрят порядок приема в первый класс 

ТАСС + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Перми планируют пересмотреть порядок приема детей в первый класс после инцидента с занижением проходного балла для мальчиков в гимназии № 4. Об этом журналистам сообщила заместитель главы администрации города Людмила Гаджиева.
"Прикрываясь психолого-педагогической диагностикой, администрации школ, которые реализуют программы повышенного уровня, по сути, проводят отбор детей в первые классы. Это происходит в то время, как по федеральному законодательству учреждения имеют право проводить отбор на программы углубленного изучения только с пятого класса. Пришло время решить эту проблему системно, вариант решения проблемы есть. Если учреждения, которые дают высокое качество образования, реально востребованы, тогда давайте проводить отбор детей в пятый класс, а не в первый", — сказала она.
По словам Гаджиевой, для обсуждения этого вопроса будет создана рабочая группа, в которую войдут руководители образовательных учреждений Перми, сотрудники прокуратуры, представители общественных организаций.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Пермь
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