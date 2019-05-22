Родители пермских гимназистов пожаловались на разные проходные баллы для мальчиков и девочек

Директор учебного заведения Татьяна Дьякова объяснила журналистам, что такое разделение происходит каждый год.

По её словам, у мальчиков меньше прилежания, но они потом становятся лидерами и управляют страной.

«У нас гендерный принцип обучения: и мальчики, и девочки. Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения результаты выше», — сказала директор гимназии №4 в Перми.

Как пишет 59.ru со ссылкой на родителей учеников, в учебном заведении проходной балл для мальчиков 65,7, для девочек — 69,1.