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Родители пермских гимназистов пожаловались на разные проходные баллы для мальчиков и девочек 

Говорит Москва + ещё 6 2 часа назад
Фото: 59.ru
Директор учебного заведения Татьяна Дьякова объяснила журналистам, что такое разделение происходит каждый год.
По её словам, у мальчиков меньше прилежания, но они потом становятся лидерами и управляют страной.
«У нас гендерный принцип обучения: и мальчики, и девочки. Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения результаты выше», — сказала директор гимназии №4 в Перми.
Как пишет 59.ru со ссылкой на родителей учеников, в учебном заведении проходной балл для мальчиков 65,7, для девочек — 69,1.
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова заявила, что в ситуации нужно разбираться.
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Общество , Образование , Светлана Денисова , Татьяна Дьякова
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