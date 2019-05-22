Минздрав рассказал о цифровизации медицины

Заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко рассказала о главной задаче всех федеральных проектов в области медицины. Она сообщила, что речь идёт о цифровизации, которая станет инструментом положительного изменения жизни граждан.

В частности, она отметила появление электронных медицинских карт, которые избавят пациентов от бумажной волокиты при переезде. Однако для этого необходимо, чтобы медицинская организация была подключена к Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Этот вопрос, по словам Бойко, сейчас решается на уровне регионов.

Со временем к системе будут подключены и частные медицинские организации. Чиновница отметила, что доступ каждого гражданина к его электронным медицинским документам должен быть обеспечен до конца 2024 года.

Бойко рассказала, что все регионы России должны будут войти в цифровой контур здравоохранения. Это обеспечит связь между различными медицинскими организациями. Такая сеть будет включать в себя скорую помощь и автоматизированную диспетчеризацию, единую систему лабораторных исследований, единый архив медицинских изображений (КТ, МРТ), системы закупок и распределения льготных лекарств, электронных рецептов.

Подключение организаций здравоохранения к таким контурам субъекты РФ должны обеспечить до 2021 года, отметила замминистра.

Говоря о вступившем в силу с 2018 года законе о телемедицине, чиновница пояснила, что речь идёт о возможности проведения удалённых консультаций врачей с коллегами из Национальных медицинских центров — профильных «головных» медицинских организаций. Их в стране насчитывает уже более 20, в частности центры сердечно-сосудистой хирургии, онкологии, кардиологии, офтальмологии, акушерства и гинекологии.

Именно эти центр, по словам Бойко, отвечают за качество организации и оказания медицинской помощи во всей России по своему профилю.

Замминистра пояснила, что телемедицина является лишь частью технологий, использование которых предусмотрено законом. Документ также определяет виды информационных систем для поддержки участников одного контура. С их помощью создаются электронные медицинские документы без дублирования на бумаге. Это, в свою очередь, ускоряет и делает документооборот более удобным как для врачей, так и для пациентов.

Задача проекта «Здравоохранение» — создание инфраструктуры, информационных систем во всех медицинских организациях России, к которым обеспечивается разграниченный доступ всех врачей и медицинских работников. Это создаст условия для преемственности оказания пациентам помощи, контроля её качества и своевременности, передаёт «Российская газета».