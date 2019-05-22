Российские чиновники поискали майский снег и не нашли

Вологде местные чиновники проверили работу организации «Магистраль» на предмет неубранного снега и не обнаружили «снежных валов». Об этом сообщает «СеверИнформ».

Отмечается, что проверка была проведена по просьбе местного жителя Александра Чаузова, который пожаловался на снежные завалы на автобусной остановке еще в марте. В администрации подготовили ответ 16 мая, заявив, что на момент проверки остановка находилась в удовлетворительном состоянии.

По информации издания, последний снег в городе растаял более полутора месяцев назад.

В официальном письме чиновники посоветовали Чаузову обратиться в административно-технический отдел администрации города.

В апреле сообщалось о россиянине с ограниченными возможностями, которому пришлось ехать в своей коляске вместе с машинами по проезжей части из-за неубранного с тротуара снега. После этого городские службы Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) оперативно устранили сугробы.