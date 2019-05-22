Геи и сектанты оказались самыми нежеланными соседями

Левада-Центр опросил россиян, с кем бы они хотели жить по соседству, а кто по их мнению — нежелательный сосед. Респондентам предложили чуть больше десяти вариантов ответов: пожилой одинокий человек, мать-одиночка с ребенком, семья с инвалидом, очень бедная семья, семья из африканской страны, богатая семья, выходцы из средней Азии, неблагополучная семья, гомосексуалисты, члены религиозной секты, вьетнамская или китайская семья и другие.

Самыми нежеланными соседями для россиян оказались однополые пары и сектанты. Так, 59% респондентов заявили, что отнеслись бы негативно к геям и лесбиянкам.

Более 30% опрошенных заявили, что относятся к ним «с раздражением и неприязнью». Для сравнения: только 25% опрошенных оценивают так же членов религиозных сект и неблагополучные семьи.

Почти треть опрошенных сообщили, что испытывают «недоверие и страх» к геям и лесбиянкам. Так ответили 27% опрошенных. Больше респонденты боятся только членов религиозных сект — 46%, и неблагополучные семьи — 32%.

Чем старше респонденты и ниже их образование, тем менее терпимо они относятся к гомосексуальным семьям.

Около 40% людей в возрасте от 18 до 24 лет признались, что отнесутся к соседству с геями «спокойно, без особых чувств». И только 25% из них заявили, что однополая семья их будет раздражать. Для сравнения — только 19% людей в возрасте старше 55 лет спокойно воспримут соседство с гомосексуалистами. Более 30% заявили о недоверии и страхе перед геями.

Более 30% людей с высшим образованием относятся к геям и лесбиянкам, живущим по соседству, спокойно. А вот среди обладателей среднего образования таких оказалось чуть больше 20%.

Прошлые исследования Левада-Центра показали, что почти каждый четвертый россиянин считает нетрадиционную сексуальную ориентацию заразной. Об этом, комментируя результаты исследования, сообщила социолог Карина Пипия. Люди уверены, что геями и лесбиянками становятся из-за болезни или плохого воспитания.

Пока ни на уровне социальных институтов, ни на уровне медийного освещения негативный образ человека нетрадиционной сексуальной ориентации не меняется, — сообщила эксперт в разговоре с News.ru.

Виталий Милонов. Данные Левада-Центра по отношению россиян к соседству с секс-меньшинствами не соответствую действительности. На самом деле до 95% наших соотечественников не хотят жить рядом с геями и лесбиянками. В этом уверен депутат Государственной думы

Понять россиян можно, ведь геи и лесбиянки, по мнению депутата — это люди «больные, с девиантной психикой, социально неадекватные, сумасшедшие». Они в большей степени склонны к совершению преступлений.

Как можно допустить, чтобы ваши дети видели Кончиту Вурст, выходящую из соседней квартиры вашей хрущевки, — рассуждает Виталий Милонов.

Российский правозащитник и ЛГБТ активист Николай Алексеев , напротив, с оптимизмом оценил результаты опроса Левада-Центра. Если только 30% опрошенных раздражают геи и лесбиянки, значит гомофобия в России не так распространена, как хотелось бы многим государственными деятелям.

Россия вряд ли останется в стороне от общемировой тенденции к признанию однополых союзов и легализации однополых браков, — полагает Николай Алексеев.