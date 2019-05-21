Владимир Познер раскрыл секрет понимания других людей

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер предложил способ, чтобы понять человека. По его словам, если вы хотите понять другого человека, живущего в другой стране, нужно постараться залезть на «его колокольню».

Познер привел в пример японцев, которым он задавал вопросы, снимая документальный фильм в стране Восходящего солнца.

— Все, буквально все было не так, как я привык. Более того, ведь я привык задавать вопросы определенным образом, так вот оказалось, что то, как я задаю вопросы, абсолютно не вписывается в то, как воспринимают вопросы японцы, — сообщил журналист на сайте «Познер. Онлайн».

Он заявил, что люди судят о другой стране, глядя на нее «со своей колокольни», поэтому приходят к абсолютно неправильным выводам. Познер привел в пример случаи, когда японцы ходят в защитных масках. Если мы привыкли к тому, что люди защищаются от микробов, то для них все по-другому — это они защищают окружающих от своих вирусов.

Кроме того, японцы сдержанные, не всегда можно понять их мысли. Многие считают это лицемерием, но, по словам Познера, японцев с детства учат не обременять окружающих проблемами. Это абсолютно другой подход. И, чтобы понять людей, нужно учитывать этот фактор.