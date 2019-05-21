LiveJournal позволил давать блогам собственное доменное имя — как у Варламова

LiveJournal запустил новый инструмент для блогеров — теперь пользователи смогут давать блогам в ЖЖ собственное доменное имя. Чтобы подключить услугу, необходимо зарегистрировать свое доменное имя у одного из регистраторов, а затем пройти процедуру и указать доменное имя в Магазине ЖЖ.

До сегодняшнего дня эта опция была доступна только одному блогеру — Илье Варламову.

Наталия Арефьева, руководитель проекта LiveJournal:

«На 2019 год мы запланировали несколько важных изменений Живого Журнала, которые повысят его привлекательность для создателей контента. Привязка к домену актуальна в первую очередь для тех, кто развивает свой блог как полноценный авторский медиаресурс и работает над продвижением своего личного бренда. Мы много обсуждали с блогерами, в том числе топовыми, какие функции были бы им полезны для развития дневников, и привязка к домену стала одной из самых востребованных».

Елена Миро, автор блога miss_tramell:

«Время анонимов прошло — они стали скучны, неинтересны и, главное, неавторитетны. Только то мнение, которое озвучено реальным человеком, имеет сегодня право на существование. Я уверена, что именно такие авторские СМИ имеют право на жизнь. Только они интересны, авторитетны и будут востребованы в будущем. Только у них есть это самое будущее. Доменное имя для своего блога — это как раз и есть то, о чём я сказала».

Рустем Адагамов, автор блога drugoi:

«Живой Журнал» и сейчас, спустя 20 лет, продолжает оставаться самой лучшей, самой мощной издательской платформой для блогеров. За эти годы ЖЖ не только стал уникальным массивом информации, но и помог множеству талантливых журналистов, писателей, художников, фотографов стать известными, обрести свою аудиторию. Сейчас «Живой Журнал» делает очередной шаг навстречу своим авторам — с его помощью они смогут обрести свое уникальное имя в Сети, свой домен. Это то, чего мы все давно ждали».

Функция привязки доменного имени к блогу в Живом Журнале открывает перед пользователями новые возможности и расширяет функционал блог-платформы. Теперь пользователи смогут создать на существующей платформе ЖЖ полноценные сайты.

И если раньше стоял выбор — вести журнал на платформе или создать отдельный сайт, то с сегодняшнего дня эти активности можно совместить в Живом Журнале, получая преимущество обоих подходов: участие в рейтингах и категоризации, поисковую оптимизацию, удобные инструменты продвижения и аналитики и подчеркнутую исключительность в названии. Стоимость услуги составляет 29 долларов за один календарный год.

Дополнительные вопросы:

Была ли такая возможность раньше?

Был только один блог к которому был подключен домен по такой технологии. Остальным пользователям услуга была недоступна.

Как это технически было реализовано у Варламова?

Технически реализовано точно также, но для Ильи Варламова услуга оказывалась в «ручном» режиме.

Если было реализовано у него, почему нельзя было сделать массовой услугой?

Для оказания услуги в массовом порядке мы хотели добиться полной ее автоматизации. Мы добились.

Как вы ожидаете, какой будет спрос на услугу?

Как минимум двое топовых блогеров ждали эту услуги и воспользуются ей в ближайшее время. За реакцией остальных будем наблюдать. Особенно нам интересно посмотреть на проекты, которые решат использовать ЖЖ как систему управления для своего нового сайта.

Сколько времени и средств было потрачено на ее разработку?

Довольно долго, мы периодически сталкивались с технологическими трудностями, приходилось останавливаться и решать глобальные технические сложности, развивать саму платформу. Чистого времени работы над проектом, наверное, пару месяцев, но они очень сильно растянулись.

Какой эффект может быть для блогера, подключившего этот сервис?

Тот случай, когда инструмент только дает новые возможности, а эффект уже зависит от его применения. Топовые блогеры однозначно станут еще более узнаваемым в своем бренде, кто-то серьезно сэкономит на поддержке собственного сайта используя ЖЖ, а кому-то просто приятно обрести давно желанное имя.