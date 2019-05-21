В России резко сократилось число курильщиков

Федоров сообщил на пресс-конференции «Никотиновая эпидемия: миф или реальность», что если в 2009 году 41% россиян в возрасте 18 лет и старше в ответ на соответствующий вопрос заявляли, что курят, то в 2019 году «эта доля сократилась больше чем на четверть и составляет 30% от общей численности населения»; при этом снижение числа курильщиков «идет последовательно и неуклонно», передает ТАСС.

Эксперт уточнил, что каждый последующий опрос, проводимый центром, показывает новое снижение, различия показателей встречаются, но в рамках погрешности.

«Из этих 30% пачку в день или больше курит 18%, 9% — несколько сигарет почти каждый день и еще 3% иногда, несколько сигарет в неделю или в месяц»,

— сказал Федоров, добавив, что остальные 20% респондентов сказали, что бросили курить (десять лет назад таких было 8%) и 50% говорят, что никогда не курили.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, уровень регулярного потребления содержащей никотин продукции составляет 33% от взрослого населения, 29% из которых курят обычные сигареты, 2,6% — устройства для нагревания табака, 1,2% — электронные сигареты и 7,4% другие виды табачных изделий.

При этом некоторые люди могут употреблять разные виды данной продукции одновременно.

Первым регулярно потребляемым табачным или никотиносодержащим продуктом у большинства российских курильщиков (95%) стали сигареты, наименее популярным первым продуктом (0,4%) среди опрошенных стали устройства для нагревания табака.

Отмечается также, что больше всего использующих табачную или никотиновую продукцию (39%) среди молодежи от 18 до 29 лет, меньше всего курящих (26%) в возрасте старше 50 лет, при этом никогда не употреблявших табак и никотин среди молодежи (18-29 лет) — 48%, а среди лиц старше 50 лет — 52%.

Каждый пятый опрошенный (20%) ранее пользовался табачной или никотиносодержащейся продукцией.

Чаще всего расставались с «вредной привычкой» граждане в возрасте 30-39 лет или старше 50 лет (23%), а реже всего совершеннолетние граждане до 29 лет — 13%.

Кроме того, выяснилось, что в крупных городах России курящих мужчин почти в два раза больше, чем курящих женщин (43% против 25%).

Опрос ВЦИОМ проведен в мае-апреле 2019 года по заказу ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». В опросе приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Краснодара в возрасте от 18 лет.

Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 6 тыс. респондентов. Тип выборки — квотная (квоты на численность населения города, пол, возраст).