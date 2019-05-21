Россия освободилась от ящура

Россия восстановила статус страны, свободной от вируса ящура животных, сообщает Россельхознадзор

Научная комиссия Международного эпизоотического бюро (МЭБ) пришла к заключению, что Россия соблюдает кодекс по наземным животным о восстановлении статуса свободы от ящура, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Соответствующий статус восстановлен 20 мая.

Ящур — это острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3).

Он быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.

Отметим, что ящур был выявлен в январе 2019 года на свинокомплексе «Русагро» в Приморье.