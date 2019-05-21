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Россия освободилась от ящура 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия восстановила статус страны, свободной от вируса ящура животных, сообщает Россельхознадзор.
Научная комиссия Международного эпизоотического бюро (МЭБ) пришла к заключению, что Россия соблюдает кодекс по наземным животным о восстановлении статуса свободы от ящура, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.
Соответствующий статус восстановлен 20 мая.
Ящур — это острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3).
Он быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.
Отметим, что ящур был выявлен в январе 2019 года на свинокомплексе «Русагро» в Приморье.
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