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В России на учете состоят более 3,7 млн онкобольных 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год. Об этом сообщил журналистам во вторник главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
"Нам удается добиться стойкого повышения контингента больных, состоящих на учете, — это уже более 3,7 млн человек", — сказал Каприн на пресс-конференции, приуроченной ко Дню диагностики меланомы, который отмечается во вторник.
Он добавил, что показатель заболеваемости вырос и составляет 425,4 на 100 тыс. населения (расчет по населению 2017 года).
"И мы с вами видим, что за десять лет нет прироста или убыли смертности, но есть прирост заболеваемости", — добавил Каприн.
Так, за десять лет показатель заболеваемости вырос на 23,7%, при этом рост показателя связан с улучшением качества диагностики.
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