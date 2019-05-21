Названы самые хамские города России

Маркетологи провели опрос и выяснили: в каких российских городах чаще всего жителя хамят друг другу. Первое место в этом своеобразном рейтинге досталось Перми . Второе — Челябинску . А третье занял Саратов

Кстати, недалеко от соседнего Челябинска ушел и другой крупный уральский мегаполис — Екатеринбург : он расположился на шестом месте в списке.

Как прояснили в маркетинговом агентстве Zoom Market, опрос проводился в мае. Аналитики спрашивали людей, часто ли тем приходится сталкиваться в своей жизни с хамством, где чаще всего им грубят, и часто ли сами они отвечают оппонентам тем же.

В исследование приняли участие 3240 жителей 27 городов.