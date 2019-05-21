Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые хамские города России 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: iStock
Маркетологи провели опрос и выяснили: в каких российских городах чаще всего жителя хамят друг другу. Первое место в этом своеобразном рейтинге досталось Перми. Второе — Челябинску. А третье занял Саратов.
Кстати, недалеко от соседнего Челябинска ушел и другой крупный уральский мегаполис — Екатеринбург: он расположился на шестом месте в списке.
Как прояснили в маркетинговом агентстве Zoom Market, опрос проводился в мае. Аналитики спрашивали людей, часто ли тем приходится сталкиваться в своей жизни с хамством, где чаще всего им грубят, и часто ли сами они отвечают оппонентам тем же.
В исследование приняли участие 3240 жителей 27 городов.
"Чаще всего хамят в магазинах и на рынках (38 процентов), в точках общепита (23 процента), на улице (19 процентов), в транспорте (16 процентов) и в муниципальных учреждениях (4 процентов)", — рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров.
Российская Газета: последние новости
В Вене откроется конференция, посвященная дипломатии Почему катастрофически мелеет самая большая река Европы В Японии умер супруг из старейшей в мире семейной пары
Общество , Екатеринбург , Пермь , Саратов , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ321
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского255
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма212
В московской «Пятёрочке» нашли труп1
Будет только хуже: что ждет москвичей
Видео
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным
Общество
У Арашукова оказалась «одна из самых плохих камер»
Происшествия
SSJ100 не смог вылететь из Екатеринбурга
Происшествия
Москве пообещали тепло
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение