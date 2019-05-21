Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бортников предупредил о росте технической оснащённости террористов 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что киберподразделения международных террористических организаций усиливают техническую оснащённость и активно применяют информационные технологии в своих целях.
Как сообщает РИА Новости, об этом он рассказал на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Душанбе.
«Современные информационные технологии предоставляют бандитам широчайшие возможности для дистанционного распространения своих идей, привлечения неофитов и постановки задач безуликовым способом, через криптографически защищённые мессенджеры и каналы социальных сетей», — отметил Бортников.
Он подчеркнул, что террористы активно используют электронные почтовые сервисы зарубежных стран и IP-телефонию для рассылок ложных сообщений об готовящихся терактах.
В середине апреля в ФСБ заявили о почти стократном сокращении террористических преступлений в России с 2010 года.
RT на русском: последние новости
Опрос показал, каких врачей больше всего не хватает в России Конюхов планирует три воздушных экспедиции Умер певец Нильда Фернандес
Комментарии
Общество , Александр Бортников , ФСБ , СОРБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ323
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского255
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма214
В московской «Пятёрочке» нашли труп1
Будет только хуже: что ждет москвичей1
Видео
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным
Общество
У Арашукова оказалась «одна из самых плохих камер»
Происшествия
SSJ100 не смог вылететь из Екатеринбурга
Происшествия
Москве пообещали тепло
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение