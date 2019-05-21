Бортников предупредил о росте технической оснащённости террористов

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что киберподразделения международных террористических организаций усиливают техническую оснащённость и активно применяют информационные технологии в своих целях.

«Современные информационные технологии предоставляют бандитам широчайшие возможности для дистанционного распространения своих идей, привлечения неофитов и постановки задач безуликовым способом, через криптографически защищённые мессенджеры и каналы социальных сетей», — отметил Бортников.

Он подчеркнул, что террористы активно используют электронные почтовые сервисы зарубежных стран и IP-телефонию для рассылок ложных сообщений об готовящихся терактах.

В середине апреля в ФСБ заявили о почти стократном сокращении террористических преступлений в России с 2010 года.