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В России упростили порядок установления инвалидности 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Уточняется, что, согласно действующей редакции правил, медицинские организации, а также органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, и органы социальной защиты населения направляют граждан на медико-социальную экспертизу (МСЭ) для установления инвалидности. В тексте справки к документу поясняется, что процедура освидетельствования проводится по заявлению гражданина, подаваемому им в бюро МСЭ в письменной форме с приложением направления на МСЭ и других медицинских документов.
Отмечается, что федеральным проектом "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" предусмотрено, что до конца 2021 года не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения перейдут на межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями МСЭ.
"Подписанным постановлением в правила внесены изменения, согласно которым направление на МСЭ будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия гражданина, а при отсутствии доступа к информационным системам — на бумажном носителе с учетом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны", — говорится в тексте справки к документу.
Кроме того, согласно внесенным изменениям, граждане РФ смогут в электронном виде подать запрос на получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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