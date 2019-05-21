Экологи предупредили об опасности масштабных природных пожаров

Российская секция международного природоохранного движения Greenpeace предупредила МЧС о возможном повторении чрезвычайной ситуации 2010 года, когда европейскую часть страны окутала дымовая завеса в результате крупных природных пожаров. Экологи обнаружили во многих регионах тлеющие торфяники.

Совместно с добровольцами Greenpeace обследовал торфяники в Брянской, Владимирской, Ивановской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. Выявлены факты горения на больших площадях, пишет «Коммерсант».

Особенности снеготаяния этого года привели к тому, что в осушенных болотах вода из каналов ушла очень рано, торф оказался крайне сухим для этого времени года. Почти все поджоги травы, зашедшие на торфяники, привели к возникновению очагов тления торфа, — цитирует газета обращение экологов к главе МЧС Евгению Зиничеву.

Во многих субъектах центральной части России лесники и пожарные оперативно тушат возгорания. В северо-западных регионах — Ленинградской и Псковской областях — ситуацию недооценивают, считают в Greenpeace.

Число пожаров, которые смогли зайти на территории осушенных болот, намного больше обычного для этого времени, в целом ситуация даже хуже, чем весной 2010 года. Если не потушить торфяники оперативно, это может привести к массовым природным возгораниям и задымлению в ряде регионов: шлейф дыма может распространиться на сотни километров. И тогда не помогут даже дожди, — подчеркнул глава противопожарного проекта Greenpeace Григорий Куксин

По данным МЧС параметры торфяных пожаров в регионах европейской части России «ожидаются в пределах среднемноголетних значений», а задымления крупных городов не прогнозируется.

Рослесхозе между тем подтвердили, что в ряде субъектов возгорания торфяников регистрировались, но очаги были ликвидированы. В ведомстве также отметили, что изложенные Greenpeace факты будут проверены сотрудниками департамента лесного хозяйства Рослесхоза по Центральному федеральному округу.

Как писал News.ru, пострадавших в результате природных пожаров в Забайкальском крае обеспечат жильём за счёт резервного фонда. На эти цели выделено 450 млн рублей.