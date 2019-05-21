Почти все россияне считают, что в стране не хватает врачей

Подавляющее большинство россиян (86%) сообщили о нехватке медицинских работников. При этом 53% признались, что не раз сталкивались с ситуацией, когда нужного им врача не было в той поликлинике, к которой они прикреплены. Таковы данные опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые есть в распоряжении RT. Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие невролога (33%), офтальмолога (23%), отоларинголога (21%) и уролога (20%).

«Проблемы с кадрами и оснащенностью напрямую влияют на здоровье населения, на возможности раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — главных причин смертности в России. До тех пор, пока дефицит кадров не будет ликвидирован, ни о каких доступности и высоком качестве медицинской помощи говорить нельзя», — приводит ОНФ слова сопредседателя центрального штаба доктора Леонида Рошаля.