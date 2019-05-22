Торговый центр построят рядом с местом трагедии в Кемерово

Строительство нового торгово-развлекательного центра стартовало в Кемерово неподалёку от сгоревшей «Зимней вишни». Внешние отделочные работы планируется закончить к 1 сентября. Об этом рассказал глава региона Сергей Цивилёв.

Рядом много лет находились сваи когда-то строящейся гостиницы, строительство которой остановилось в кризис 2008 года. Мы нашли в Кузбассе целую группу патриотов, которые выкупили [объект] у предыдущих собственников, они приступили к стройке и уже к 1 сентября построят двухэтажный большой торговый комплекс, — цитирует его ТАСС.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей. По факту пожара возбуждены три уголовных дела.

Ранее News.ru писал, что Заводской суд Кемерово начал допрос потерпевших по делу о пожаре в ТРК. Всего должны выступить десять человек, в том числе двое несовершеннолетних.