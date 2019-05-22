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Торговый центр построят рядом с местом трагедии в Кемерово 

News.ru + ещё 29 1 час назад
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Строительство нового торгово-развлекательного центра стартовало в Кемерово неподалёку от сгоревшей «Зимней вишни». Внешние отделочные работы планируется закончить к 1 сентября. Об этом рассказал глава региона Сергей Цивилёв.
Рядом много лет находились сваи когда-то строящейся гостиницы, строительство которой остановилось в кризис 2008 года. Мы нашли в Кузбассе целую группу патриотов, которые выкупили [объект] у предыдущих собственников, они приступили к стройке и уже к 1 сентября построят двухэтажный большой торговый комплекс, — цитирует его ТАСС.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей. По факту пожара возбуждены три уголовных дела.
Ранее News.ru писал, что Заводской суд Кемерово начал допрос потерпевших по делу о пожаре в ТРК. Всего должны выступить десять человек, в том числе двое несовершеннолетних.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Кемерово
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