Учителя просят избавить их от лишней нагрузки

Дежурства в школе, принудительное участие в платных олимпиадах и профессиональных конкурсах стали головной болью российских учителей. А есть ещё и вал бумажной работы: заполнение статистических отчётов, журналов по технике безопасности и анкет родителей. Это далеко не полный список обязанностей, которые называют «лишними» сами педагоги в ходе всероссийского опроса, организованного Советом Федерации, рассказала «Парламентской газете» член Комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Что же мешает учителям качественно выполнять свою работу и как они предлагают это исправить?

Вопрос для учителя

С января Министерство просвещения разрабатывает законопроект, который направлен на снижение бюрократической нагрузки на учителей. «Очень важно, чтобы работа над этой инициативой велась с учётом мнения самих педагогических работников», — отметила в комментарии «Парламентской газете» Ирина Рукавишникова. Для этого Совет Федерации и организовал всероссийский опрос среди учителей о способах дебюрократизации российского образования.

Опрос продлится до 31 мая, сейчас в нём приняло участие уже более 3800 учителей почти из всех регионов. Сенатор предоставила «Парламентской газете» промежуточные итоги акции, которые могут дать богатую пищу для размышлений законодателей.

Что мешает педагогам нормально работать

Важнейший вопрос: составление каких конкретных документов и отчётов учителя считают лишней нагрузкой? Вот самые популярные ответы:

видео— и фотоотчёты по внеклассным и воспитательным мероприятиям; заполнение бумажного классного журнала и других документов, которые дублируются электронными; заполнение журналов по технике безопасности; составление анкет родителей и детей; составление статистических отчётов.

Большинство учителей призвало запретить сторонним организациям требовать от школ информацию и статистику. Также они были бы рады снижению числа мониторингов и проверок, которые проводят местные чиновники. Многие выступают за отказ от бумажной отчётности в пользу электронной, рассказала Ирина Рукавишникова.

Между тем электронные дневники и журналы считают эффективными только 50 процентов опрошенных. Ещё 38 процентов не считают этот инструмент оправданным, а 11 процентов затруднились ответить. Чтобы этот формат стал действительно полезным, все школы нужно оснастить современными компьютерами и широкополосным Интернетом, отметили участники опроса. Важно и обучение учительского состава, особенно старшего поколения, работе с электронными системами.

Ещё один интересный вопрос: какие мероприятия и обязанности учителя не влияют на качество образования и потому подлежат исключению? Педагоги назвали такими дежурства по школе учителей-предметников, принудительное участие в платных олимпиадах и профессиональных конкурсах. Также учителя призывают освободить их от обязанности собирать деньги на питание и организовывать медосмотры учеников. Кроме того, лишней нагрузкой они считают обязанности по организации ОГЭ и ЕГЭ.

Этот вал только увеличивается

Учителя нагружены бумажной работой сверх всякой меры, подтверждает ответы педагогов заслуженный учитель России, директор московской школы №109 Евгений Ямбург.

«Регулярно проводятся всяческие акции, которые требуют отчётов, постоянно нужны отчёты о реализации каких-то региональных программ и прочее, и прочее. И, по-моему, этот вал только увеличивается. Чтобы отправиться с детьми в поход (а как же без этого), нужно оформить огромное количество бумаг! И они все вроде бы как объяснимы требованиями безопасности детей, но по здравому смыслу лучше вообще никого никуда не водить, чем иметь такую головную боль», — сказал он «Парламентской газете».

Решение проблемы будет непростым, отметил Евгений Ямбург. Ведь чтобы освободить учителей от какой-то работы, её нужно поручить кому-то другому. Но школы не могут раздувать штаты и закреплять за учителями, например, секретарей, пояснил Ямбург: «Бюджеты школ и так трещат во многих регионах, особенно в тех, которые получают дотации».

Нужна всеобщая стандартизация

15 из более 46 часов, которые российские учителя проводят на работе, занимает заполнение планов и отчётов, а также подготовка к урокам. Проект закона Минпросвещения передаёт ведомству полномочия по утверждению единого перечня документов, которые должны составлять и вести школьные учителя. Сейчас такие перечни составляют муниципальные органы.

«Именно федеральные органы управления образованием должны утверждать единые требования, и следующий наш шаг — определение конкретных документов, за рамки которых уже ни школьная администрация, ни какие-либо внешние органы не смогут выходить в отношении нагрузки на учителя», — отмечала ранее министр просвещения Ольга Васильева.

Законопроект также очерчивает круг обязанностей учителя. Среди них разработка учебной программы по предмету и технологических карт уроков, а также учёт успеваемости (заполнение классного журнала и дневника).

«Всё остальное оговаривается трудовым договором, должностной инструкцией, локальными актами образовательной организации», — подчёркивали в ведомстве.

В Совете Федерации поддерживают идею министерства снизить бюрократическую нагрузку на учителей. В то же время сами формы отчётности, за рамки которых школа не может выйти, лучше прописать в подзаконном акте или приказе, а не в самом законе, считает Ирина Рукавишникова.