«Смакуют чужую грязь»: Михалков раскритиковал ток-шоу на российском телевидении

Актриса Мария Шукшина в очередной раз высказала свое отношение к ток-шоу, на которых обсуждают скандалы в звездных семьях.

Шукшина опубликовала в Instagram видеозапись, на которой кинорежиссер Никита Михалков рассуждает о современном телевидении, «смакующем чужую грязь».

«Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей. Люди занимаются тем, что смакуют чужую грязь. Скандалы стали привычными. Чем громче скандал, чем больше грязи — тем быстрее путь к известности, славе. У людей не возникает желание помочь, а напротив они получают удовольствие от того, что это происходит с кем-то другим», — говорит Михалков.

Шукшина полностью поддержала Никиту Сергееевича, назвав его вердикт телевидению «точным, метким, лаконичным».

«О нашем современном ТВ и о нас с вами, как это ни печально звучит. Вернее, о том субпродукте, который из нас стараются сделать, не покладая сил ни днем, ни ночью желтые программы ФЕДЕРАЛЬНЫХ каналов», — добавила актриса.

Ранее Мария Шукшина уже неоднократно негативно высказывалась о ток-шоу, на которых обсуждают «грязное белье» известных людей. Она называла такие программы мракобесием и предлагала запретить их на законодательном уровне.