Россия стала мировым лидером по площади охраняемых природных территорий

Россия стала мировым лидером по площади охраняемых природных территорий (ОПТ), которая в 3,3 раза больше, чем считалось ранее. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба WWF России.

"Эксперты WWF России и Международного союза охраны природы (IUCN) подсчитали, что, согласно международным критериям, площадь охраняемых природных территорий (ОПТ) России в 3,3 раза больше, чем считалось ранее, и страна занимает одно из лидирующих мест в мире по относительной площади ОПТ", — говорится в сообщении.

По данным WWF, на территории Российской Федерации на сегодня официально под охраной находится 10,3% площади суши и 2,4% площади морских акваторий — это территории федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые находятся под юрисдикцией РФ. Проведенный специалистами WWF России анализ показал, что на самом деле территорий и акваторий, соответствующих международным критериям ОПТ, гораздо больше, отметили в фонде.

"Критерии охраняемых природных территорий IUCN были разработаны для того, чтобы дать общий для стран всего мира подход к их категоризации

Однако в России официальная статистика включает только территории, попадающие под действие закона об особо охраняемых природных территориях: Лесного и Водного кодексов (отдельные категории защитных лесов и особо защитных участков леса, водоохранные зоны и т. д.), законов об объектах культурного наследия (например, некоторых музеев-заповедников) и о территориях традиционного природопользования. Такие территории официальной статистикой не учитываются", — приводит пресс-служба слова координатора проектов WWF России Михаила Стишова.

При этом фонд не может с уверенностью утверждать, что животные, растения и ландшафты ОПТ находятся в полной безопасности, а природоохранные режимы на их территории строго соблюдаются, отметили в WWF.

"Важно понимать, что отдельный вопрос — это реальное соблюдение установленных природоохранных режимов. Даже общепризнанные российские особо охраняемые природные территории порой выполняют свои функции недостаточно хорошо, и многие запреты и ограничения остаются лишь на бумаге. Поэтому, несмотря на то, что по абсолютной площади охраняемых территорий, в соответствии с новыми данными, Россия занимает уже первое место в мире, мы не можем с уверенностью сказать, что на этих территориях все в порядке, а животные, растения и ландшафты находятся в безопасности", — добавил Стишов.

В связи с этим следующим важным шагом будет оценка именно природоохранной эффективности каждой территории, на основе чего можно будет выработать план конкретных действий по повышению качества их управления, отметили в WWF.