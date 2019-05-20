В России расширили перечень специальностей для целевого обучения

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджета.

"Я подписал распоряжение правительства, которое изменяет перечни специальностей и направлений подготовки, по которым высшие учебные заведения проводят приём на целевое обучение за счёт бюджета в пределах квоты. Перечень из 449 позиций, он расширяется, в него входят дополнительные направления по бакалавриату, магистратуре, специалитету и аспирантуре", — сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Глава кабмина также отметил, что документом устанавливаются и сами квоты приёма на целевое обучение за счёт средств федерального бюджета по всем уровням высшего образования.