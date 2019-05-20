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Россия и Казахстан обменялись опытом в сфере волонтерства 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: kstnews.kz
Форум российско-казахстанской молодежи открылся в Костанае в понедельник, 20 мая. На мероприятии собрались более тысячи активистов и руководителей общественных организаций России и Казахстана, передает корреспондент «Ленты.ру».
В первый день форума состоялась дискуссия «Волонтерство — мировой тренд», в рамках которой министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев заявил о важности добровольчества для молодого поколения.
«Молодежь в наших странах считает общественно полезную безвозмездную работу способом выразить свою гражданскую позицию», — сказал он.
В свою очередь, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов заявил о необходимости устранять барьеры для добровольческой деятельности.
Один из них — низкая информированность о подобных инициативах, рассказала исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская цель» Татьяна Миронюк. По ее словам, 43,5 процента казахов имеют опыт волонтерства не менее года.
21 мая участники форума встретятся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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Общество , Андрей Платонов , Lenta.ru
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