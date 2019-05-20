Родовое село Кадырова задумали переименовать

«Это село, откуда происходит самый достойный и легендарный къонах (человек чести — прим. "Ленты.ру") чеченского народа», — написал Даудов. Он также отметил, что Кадыров-старший отдал жизнь во имя процветания и благополучия своего народа.

Свою запись Даудов сопроводил фотографией въезда в село с надписью над аркой «Ахмат-Юрт».

В 1989 году Кадыров основал первый на Северном Кавказе Исламский институт и в течение года занимал должность ректора учебного заведения. Через год он уехал в Амман , где поступил на шариатский факультет Иорданского университета.

В 1991 году, когда чеченский политический деятель Джохар Дудаев провозгласил независимость Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), Кадыров прервал обучение и вернулся на родину. После захвата власти Дудаевым и чеченскими националистами, он стал деятелем муфтията Чечни. В 1995 году его избрали муфтием республики.

В 1998 году Кадыров созвал Конгресс мусульман Северного Кавказа, участники которого осудили религиозно-политическое течение ваххабизм. На волне антиваххабизма Кадыров предпринял попытку подчинить себе силовые структуры республики — на тайном совещании он был избран военным амиром. Однако президенту Аслану Масхадову удалось пресечь попытку переворота.

С началом Второй Чеченской войны в августе 1999 года Кадыров сыграл ключевую роль в передаче сел и городов Гудермесовского района Чечни под контроль федеральных властей. Кроме того, он отказался участвовать в новой войне и был снят с должности муфтия как «враг чеченского народа». Кадыров отказался признать указ и объявил неподчинение президенту ЧРИ.

В 2000 году президент России назначил Кадырова главой администрации республики. Он вступил в должность президента Чечни 19 октября 2003 года после выборов, на которых получил больше 80 процентов голосов избирателей.

Политик погиб 9 мая 2004 года в результате теракта в Грозном. Он находился на трибуне для почетных гостей на стадионе «Динамо», где проходил концерт по случаю Дня Победы. Взрывное устройство сработало на центральной трибуне. Первый президент республики был тяжело ранен и скончался по пути в больницу, не приходя в сознание.