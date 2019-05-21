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Во Владивостоке с неба посыпались деньги 

АиФ-Владивосток + ещё 1 1 час назад
Во Владивостоке активисты, которые являются инициаторами акции «Переезд столицы» оставляли пятитысячные купюры в ямах на городских дорогах. Местные жители прозвали такие действия, как «с неба посыпались деньги».
Организаторы акции запустили флэшмоб в социальной сети Инстаграм под хештегом #переездстолицы. Многие жители города присоединились к акции, и также начали выкидывать в дорожные ямы денежные купюры. Естественно, это не настоящие деньги, а купюры «Банка приколов».
Участники акции рассказали, что такими действиями они хотят привлечь внимание общественности к проблеме некачественных городских дорог.
«Ремонт, который делают ежедневно пропадает спустя какое-то время. Мы намекаем на то, что действия дорожных служб— выкидывание денег на ветер», — добавили организаторы.
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Общество , Видео , Владивосток
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