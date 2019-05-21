Во Владивостоке с неба посыпались деньги

Во Владивостоке активисты, которые являются инициаторами акции «Переезд столицы» оставляли пятитысячные купюры в ямах на городских дорогах. Местные жители прозвали такие действия, как «с неба посыпались деньги».

Организаторы акции запустили флэшмоб в социальной сети Инстаграм под хештегом #переездстолицы. Многие жители города присоединились к акции, и также начали выкидывать в дорожные ямы денежные купюры. Естественно, это не настоящие деньги, а купюры «Банка приколов».

Участники акции рассказали, что такими действиями они хотят привлечь внимание общественности к проблеме некачественных городских дорог.