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Мне хочется поделиться с вами последним днём Сергея. Всё время прокручиваю его в голове. Не могу остановиться. ⠀ 9 мая. Мы следили за парадом Победы. Небо было серое, дороги перекрыты. Я предложила никуда не ходить и смотреть кино. Вскоре выглянуло солнце, погода налаживалась, движение на Большом Каменном открыли. Сергей решил: «Поеду к Броне!». Он часто ездил к нему в Ярославскую область. ⠀ Позвонил мне уже от него. Рассказывал про костромских мужичков, которые помогли ему с бензином в дороге, весело изображал их интонации, говорил, какие они славные. Восторженно описывал всё, что видит вокруг — лес, смешную девочку Брониславу, её озорные глаза. Сергей много смеялся и был счастлив. ⠀ Позже на Москву обрушился ливень. Я нервничала, написала, чтобы был осторожнее, отправила видео грозы. У поворота на Бужаниново, где остановился Сергей, светило солнце. Пообещал, что поедет «потихонечку». Я не сомневалась в этом, он всегда ездил очень аккуратно. И все равно беспокоилась. ⠀ Прошло полтора часа. Звонила мама Сергея, я её утешала, все время повторяла — он осторожный. Сказала ребятам с «Говорит Москва», что Сергей не выходит на связь, попросила проверить ленты новостей — не было ли сообщений о ДТП с мотоциклистом. ⠀ Через 10 минут мне позвонили.