Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вдова Доренко показала последние фото журналиста перед смертью 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТАСС
Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала в Instagram о том, как прошел последний день журналиста и поделилась фотографиями и видео с его участием, которые были сделаны незадолго до его смерти.
По словам Юлии, 9 мая они с мужем следили за парадом Победы по телевизору. После его окончания супруга предложила Доренко остаться дома и посмотреть вместе кино. Однако как только погода наладилась, Доренко решил съездить к своему другу Брониславу Виногродскому в Ярославскую область. Прибыв на место, он позвонил жене и рассказал, что хорошо проводит время.
Когда позже на Москву обрушился ливень с грозой, Юлия написала мужу, чтобы он был осторожнее на дороге, и он пообещал, что поедет «потихонечку». Когда журналист перестал выходить на связь, супруга Доренко попросила сотрудников радиостанции «Говорит Москва», где он был главным редактором, проверить новостные ленты. Известие о его смерти пришло к ней спустя десять минут.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мне хочется поделиться с вами последним днём Сергея. Всё время прокручиваю его в голове. Не могу остановиться. ⠀ 9 мая. Мы следили за парадом Победы. Небо было серое, дороги перекрыты. Я предложила никуда не ходить и смотреть кино. Вскоре выглянуло солнце, погода налаживалась, движение на Большом Каменном открыли. Сергей решил: «Поеду к Броне!». Он часто ездил к нему в Ярославскую область. ⠀ Позвонил мне уже от него. Рассказывал про костромских мужичков, которые помогли ему с бензином в дороге, весело изображал их интонации, говорил, какие они славные. Восторженно описывал всё, что видит вокруг — лес, смешную девочку Брониславу, её озорные глаза. Сергей много смеялся и был счастлив. ⠀ Позже на Москву обрушился ливень. Я нервничала, написала, чтобы был осторожнее, отправила видео грозы. У поворота на Бужаниново, где остановился Сергей, светило солнце. Пообещал, что поедет «потихонечку». Я не сомневалась в этом, он всегда ездил очень аккуратно. И все равно беспокоилась. ⠀ Прошло полтора часа. Звонила мама Сергея, я её утешала, все время повторяла — он осторожный. Сказала ребятам с «Говорит Москва», что Сергей не выходит на связь, попросила проверить ленты новостей — не было ли сообщений о ДТП с мотоциклистом. ⠀ Через 10 минут мне позвонили.

Публикация от  Юлия Доренко (@i.dorenko)

Виногродский, у которого Доренко был в гостях перед смертью, рассказал, что в беседе с ним Доренко жаловался на повышенное давление и на «мушек» перед глазами, а основной темой для разговора стали смерть и бессмертие.
Доренко скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты.
Последние новости
Зеленский уволил главу Генштаба США ввели новые антироссийские санкции Зеленский распустил Верховную Раду
Комментарии
Общество , День Победы , Бронислав Виногродский , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ24
Диалог с Россией: Зеленский проведет референдум15
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию358
В московском метро произошел крупный сбой5
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду66
Видео
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
01:00
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ
В мире
13:52
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию
Политика
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
13:44
Американские военные перехватили Ту-95
Войска Армия
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
02:22
Из-за моряков: Порошенко могут «выслать» в Россию
Политика В мире
03:10
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду
Украина В мире
США нанесли «удар» по военным объектам РФ
Оружие Армия
Первый указ президента: Зеленский принял решение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение