Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Последние фото Доренко опубликовала его вдова 

Газета.Ru + ещё 6 15 минут назад
Фото: ТАСС
Вдова Сергея Доренко Юлия опубликовала последние фото погибшего российского журналиста, сообщает ФАН.
Она также рассказала, что знает о последнем дне жизни своего мужа.
Юлия поделилась, что их семья смотрела Парад Победы по телевизору, и она рекомендовала мужу остаться дома из-за плохой погоды, однако он очень хотел попасть в Ярославскую область к другу Брониславу Виногродскому.
По пути он позвонил жене, много смеялся и рассказал, что мужики на дороге помогли ему с бензином. Когда погода испортилась, Доренко пообещал супруге вести мотоцикл осторожнее.
Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.
Газета.Ru: последние новости
О результатах экспертизы крови Доренко рассказал Венедиктов Соловьев решил изгнать бесов из противников храма в Екатеринбурге "Забор раздора" убрали в Екатеринбурге с месте строительства храма
Общество , Погода , День Победы , Бронислав Виногродский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сбить ублюдков, а затем принести извинения»96
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России457
«Особый статус»: Зачем Путин позвонил Меркель и Макрону122
Семья Началовой расстанется с ее вещами
Госдеп увидел «признаки использования химоружия» Асадом1
Видео
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
01:00
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ
В мире
13:52
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию
Политика
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
13:44
Американские военные перехватили Ту-95
Войска Армия
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
02:22
Из-за моряков: Порошенко могут «выслать» в Россию
Политика В мире
03:10
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение