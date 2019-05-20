Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьника отправили домой за недостаточно розовый наряд 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница Claire Lealiifano в Facebook
В новозеландском городе Хеленсвилл, остров Северный, школьника отправили домой за недостаточно розовый наряд в День розовой рубашки (Pink Shirt Day), посвященный борьбе с издевательствами. Об этом сообщает местное издание Newshub.
Мать ребенка Клэр Леалифано (Claire Lealiifano) написала о случившемся на своей странице в Facebook.
«Это был День розовой рубашки. Разумеется, у мальчишек мало вещей розового цвета, — рассказывает она. — [Мой сын] надел майку с розовым орнаментом на спине».
По ее словам, мальчика заставили вернуться домой и переодеться в школьную форму, поскольку его одежда оказалась недостаточно розовой.
«Я получила электронное письмо от так называемого учителя. Он пригрозил, что, если мой сын не вернется в школу, об этом узнает завуч», — пояснила женщина.
Леалифано отметила, что без присмотра посторонних с ее сыном могло случиться «что угодно».
«У него не было с собой мобильного телефона. Он шел домой абсолютно один», — объяснила взволнованная мать.
Новозеландка утверждает, что директор школы не имел претензий к внешнему виду мальчика.
Представители департамента образования заверили, что уже начали независимое расследование по факту инцидента.
В марте сообщалось, что в английском городе Питерли, графство Дарем, глухого британца не пустили в клуб в его день рождения из-за коротких шорт. Он вернулся домой и надел брюки, но ему снова запретили войти в заведение из-за отсутствия молнии на штанах.
Последние новости
Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Победитель «Евровидения» нарушил главное правило конкурса
Комментарии
Общество , Социология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В жюри пояснили отказ аннулировать итоги Евровидения2
НТВ назвал Порошенко Гитлером39
Вскрылась правда о баллах Лазареву на «Евровидении»19
Лондон не смог связать отравления в Солсбери и Эймсбери
«Ядерный гроб» США отравляет Тихий океан
Видео
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Теплый еще был»: как умирал Караченцов
Шоу-бизнес
«Социальное насилие»? Зеленскому дали один шанс
Украина В мире
Инаугурация Зеленского пройдет с «фишечками»
В мире Украина
«Это бред». Экс-премьер Крыма пожалел о невведенном АТО
В мире Украина
Кремль высказался о новой встрече Путина и Трампа
Политика
Назван первый возможный указ Зеленского
В мире Украина
Рудковская рассказала, чего не хватало Лазареву
Шоу-бизнес
На Газманова подают в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение