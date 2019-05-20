Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Уменьшение количества абортов поможет России справиться с демографическим кризисом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он считает, что за 20 лет российское население таким образом сможет вырасти до «166 млн» человек. Причем такой прирост не сможет обеспечить даже поддержка государства в виде «материнского капитала» и других выплат.

«Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за десять лет у нас страна будет 156 млн, а за 20 лет — 166 млн», — подсчитал патриарх. С таким заявлением он выступил на церемонии вручения ему премии «Амбассадор защиты жизни до рождения», которой наградил его фонд «Женщины за жизнь».

При этом предстоятель РПЦ отметил, что решений, которые принимает государство в поддержку материнства, не хватает для достижения такого демографического эффекта.

«Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. И никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения», — добавил он. Для церкви борьба за жизнь — важное дело, «потому что проистекает из наших убеждений», продолжил патриарх.

«Мы знаем на основе Слова Божия, что убить человека — а жизнь начинается с зачатия — великий грех. Поэтому наша борьба принципиальна с духовной точки зрения, но она имеет еще и сугубо социологические и даже политические предпосылки и последствия», — объяснил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Кроме того, он обратил внимание на то, что дело фонда должно оставаться в приоритете не только для церковнослужителей, но и «для всех людей, которые обеспокоены темой сохранения жизни» и которые любят страну, в которой проживают, и думают о ее будущем, передает агентство.

Фонд «Женщины за жизнь» представляет собой движение, направленно на защиту жизни до рождения. Он поддерживает в рамках своих проектов женщин, которые оказались перед выбором делать аборт или нет. Премию, которую вручили патриарху Кириллу, фонд учредил в 2018 году. Награда представляет собой ювелирное изделие в форме небольшого круга, в середине которого расположена детская ладошка. На изделии есть также надпись: «Сохрани в себе человека».

Ранее, 15 мая, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что в 2018 году на территории страны было зарегистрировано свыше 560 тыс. абортов, передает РИА «Новости».

«Согласно данным Росстата, рождаемость в России в 2018 году составила более 1,5 миллиона малышей. При этом зафиксировано более 567 тысяч абортов, то есть примерно третья часть от количества рожденных в прошлом году не появится на свет. Это целое поколение», — сообщила она, добавив, что показатели смертности в России превышают в несколько раз рождаемость.

По ее словам, если в 2016 году смертность опережала рождаемость более чем на 2 тыс. человек, то в 2018 году эта цифра увеличилась в сотню раз и составила 218 тыс.

«Наихудший показатель в Нижегородской, Московской области — более 15 тысяч, в Воронежской — 12 тысяч», — обратила внимание Кузнецова.

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» дал совет, где можно найти одиноким женщинам мужа для продолжения рода.

Одним из мест, где, по мнению представителя РПЦ, можно найти спутника жизни, является Африка.

«Там очень много молодых мужчин неженатых. А в Китае еще больше. Никаких проблем (…) Взять и уехать! Земля-то круглая», — приводит его слова «Интерфакс».

Он отметил, что Земля является «станком для приложения талантов, труда и так далее, и везде люди нужны». Он также вспомнил и про такие пословицы, как «без труда не вынешь рыбку из пруда» и «под лежачий камень вода не течет», призвав к жизненной активности и добавив, что «шевелиться надо».

В феврале 2019 года председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) отметил, что нужно приветствовать любые шаги власти, направленные на сокращение количества абортов.

«Мы всегда подчеркиваем, что каждый человек имеет право на рождение. Это одно из фундаментальных прав человека», — такое мнение он высказал в программе «Церковь и мир», которая транслировалась по телеканалу «Россия 24».

Кроме того, он напомнил и о позиции РПЦ по отношению к абортам.