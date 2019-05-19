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В Татарстане обмелели реки: пугающие кадры с коптера 

ТК «Звезда» 1 час назад
Ситуация была вызвана интенсивным сбросом воды.
В Татарстане уровень воды в Куйбышевском водохранилище снизился до критического значения и составляет на 3 метра ниже нормы, из-за чего на Волге и Казанке появились островки суши, а также обмелели малые реки Татарстана.
В Сети появилось видео с коптера, на котором можно оценить масштабы проблемы.
Как рассказал руководитель ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин деловой газете Татарстана «Бизнес онлайн», ситуация была вызвана интенсивным сбросом воды, к которому прибегло федеральное агентство водных ресурсов — чиновники побоялись сильного паводка из-за снежной зимы.
Позднее сообщалось, что сброс воды через Жигулевский гидроузел был уменьшен, одновременно с этим вырос приток воды в Каму, Волгу, Казанку. Об этом сообщило министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.
Заместитель главы федерального агентства по рыболовству Василий Соколов заявил, что на Волге в нынешнем году из-за проблем с водоемами республики может наблюдаться тяжелая ситуация с рыбой.
«Текущий год для Волги будет если не катастрофичным, но очень близким к этому. У нас худший год в истории был 2015-й. Но 2019-й, возможно, станет еще хуже. Нерест будет катастрофическим», — сказал Соколов.
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Комментарии2
Общество , Видео , Василий Соколов , Росрыболовство , Республика Татарстан
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