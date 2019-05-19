В Татарстане обмелели реки: пугающие кадры с коптера

Ситуация была вызвана интенсивным сбросом воды.

Татарстане уровень воды в Куйбышевском водохранилище снизился до критического значения и составляет на 3 метра ниже нормы, из-за чего на Волге и Казанке появились островки суши, а также обмелели малые реки Татарстана.

В Сети появилось видео с коптера, на котором можно оценить масштабы проблемы.

Как рассказал руководитель ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин деловой газете Татарстана «Бизнес онлайн», ситуация была вызвана интенсивным сбросом воды, к которому прибегло федеральное агентство водных ресурсов — чиновники побоялись сильного паводка из-за снежной зимы.

Позднее сообщалось, что сброс воды через Жигулевский гидроузел был уменьшен, одновременно с этим вырос приток воды в Каму, Волгу, Казанку. Об этом сообщило министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

«Текущий год для Волги будет если не катастрофичным, но очень близким к этому. У нас худший год в истории был 2015-й. Но 2019-й, возможно, станет еще хуже. Нерест будет катастрофическим», — сказал Соколов.