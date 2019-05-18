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Соловьев «нашел» деньги на повышение пенсий и зарплат 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Instagram
Телеведущий Владимир Соловьев предложил свой способ пополнить государственную казну и повысить зарплаты и пенсии.
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Своими соображениями он поделился, комментируя недавнюю историю с главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, было изъято 12 млрд рублей. Эта сумма оказалась на 3 млрд больше, чем было обнаружено у экс-сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
«Еще один «настоящий» полковник… А может пора и к другим званиям присмотреться, и казна сразу наполнится так, что и санкции будут не страшны, и сразу появятся деньги и на рост зарплат и пенсий, и на инвестиции еще останется», — написал телеведущий в Twitter.
«Господин Соловьёв, вы сегодня за народ чёли…?» — тут же поинтересовались подписчики.
Общество , Дмитрий Захарченко , Владимир Соловьев , ФСБ , МВД
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