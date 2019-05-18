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Уральцы хотят засудить Соловьёва за «город бесов» 

News.ru 6 минут назад
Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press
Уральские активисты планируют подать иск на журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва, который назвал Екатеринбург «городом бесов».
Надо на него коллективный иск подать за то, что он назвал нас бесами, — приводит высказывание одного из защитников сквера у Театра драмы URA.RU.
Владимир Соловьёв негативно высказался об участниках протестов против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в эфире радиостанции «Вести FM». Он заявил, что активисты являются «наследниками бесов», которые расстреляли Николая Второго и уничтожили Екатерининский собор в первой трети XX века.
Ранее News.ru писал, что мэр города Александр Высокинский встретился с защитниками территории и пообещал вынести на обсуждение в городской думе вопрос о проведении референдума по храму. В свою очередь власти Свердловской области намерены предложить минимум четыре альтернативные площадки для строительства.
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Общество , Владимир Соловьев , Николай II , РИА Ura.ru , Вести ФМ , Екатеринбург
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