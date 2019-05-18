Уральцы хотят засудить Соловьёва за «город бесов»

Уральские активисты планируют подать иск на журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва , который назвал Екатеринбург «городом бесов».

Надо на него коллективный иск подать за то, что он назвал нас бесами, — приводит высказывание одного из защитников сквера у Театра драмы URA.RU.

Владимир Соловьёв негативно высказался об участниках протестов против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в эфире радиостанции «Вести FM». Он заявил, что активисты являются «наследниками бесов», которые расстреляли Николая Второго и уничтожили Екатерининский собор в первой трети XX века.

Ранее News.ru писал, что мэр города Александр Высокинский встретился с защитниками территории и пообещал вынести на обсуждение в городской думе вопрос о проведении референдума по храму. В свою очередь власти Свердловской области намерены предложить минимум четыре альтернативные площадки для строительства.