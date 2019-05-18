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Познер предрек человечеству трагический конец 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопросы пользователей сайта «Познер Online», заявил, что будущее человечества видится ему в довольно мрачных тонах, так как люди не учатся на собственных ошибках и повторяют их вновь и вновь.
Владимир Познер оставил распоряжение на случай своей кончины
«Мы наступаем на одни и те же «грабли», но «грабли» все более опасные, они уже не те, не деревянные, а всякие разные», — отметил он.
Такая беспечность уже стала причиной целого ряда негативных природных явлений, таких, как изменение климата, загрязнение воздуха и так далее.
«Конечно, в какой-то момент поймут, но я не уверен, что не будет поздно. В этом смысле я пессимист. Но я очень оптимистичен в отношении каких-то других вещей», — резюмировал он.
Общество
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