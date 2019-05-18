Познер предрек человечеству трагический конец

Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопросы пользователей сайта «Познер Online» , заявил, что будущее человечества видится ему в довольно мрачных тонах, так как люди не учатся на собственных ошибках и повторяют их вновь и вновь.

«Мы наступаем на одни и те же «грабли», но «грабли» все более опасные, они уже не те, не деревянные, а всякие разные», — отметил он.

Такая беспечность уже стала причиной целого ряда негативных природных явлений, таких, как изменение климата, загрязнение воздуха и так далее.