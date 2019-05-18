В России стартовал Digital Диктант

Сегодня по всей стране стартовал Digital Диктант, в поддержку которого прошли мероприятия на 67 площадках в 57 городах России . Официальное открытие Диктанта состоялось в Москве , на него пришли проверить свои знания более 300 человек. В общей сложности количество участников акции, по предварительным оценкам, составит около 50 тысяч человек.

Digital Диктант — масштабная проверка знаний об информационных технологиях в России. Принять участие в ней и пройти тест может любой желающий. Проверить уровень своей цифровой грамотности можно в течение недели с 18 по 24 мая на сайте цифровойдиктант.рф , а также в мобильном приложении.

Организаторами Digital Диктанта выступили РОЦИТ, РАЭК и Microsoft при поддержке Aвито, Координационного центра домена сети Интернет, Общероссийского народного фронта, HP Inc., Почты Mail.ru , Rambler Group, Московского аэропорта Домодедово . Главная цель этой совместной инициативы — дать всем желающим возможность проверить свой уровень знаний базовых программ и правил кибербезопасности, навыки работы с Интернетом, в том числе, с социальными сетями и онлайн-приложениями, и многое другое.

Диктант разделен на 3 смысловых блока, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (18+). Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ. Второй — работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями. Третий — кибербезопасности, в том числе защите персональных данных. Участники смогут узнать свои результаты сразу после прохождения теста, в том числе, правильные ответы на те вопросы, в которых ошиблись с сопутствующими пояснениями и рекомендациями.