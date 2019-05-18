СМИ: в Башкирии инвалида без ног хотели оштрафовать за нескошенную траву

Местные власти в Башкирии хотели оштрафовать инвалида без ног и руки Виктора Ананьева за нескошенную в огороде траву. Об этом сообщает НТВ.

Инцидент произошел в деревне Казанка Архангельского района. Администрация сельского поселения посчитала, что трава в огороде Ананьева слишком высокая и создает пожароопасную ситуацию.

Пенсионера, который 42 года является инвалидом, хотели оштрафовать на 500 рублей. При этом соцработник, приставленный к мужчине, не появлялся у него около полугода.