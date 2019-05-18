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СМИ: в Башкирии инвалида без ног хотели оштрафовать за нескошенную траву 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Местные власти в Башкирии хотели оштрафовать инвалида без ног и руки Виктора Ананьева за нескошенную в огороде траву. Об этом сообщает НТВ.
Инцидент произошел в деревне Казанка Архангельского района. Администрация сельского поселения посчитала, что трава в огороде Ананьева слишком высокая и создает пожароопасную ситуацию.
Пенсионера, который 42 года является инвалидом, хотели оштрафовать на 500 рублей. При этом соцработник, приставленный к мужчине, не появлялся у него около полугода.
В Следственном комитете по Республике Башкортостан заинтересовался публикацией данной информации. Чиновников, привлекших мужчину к административной ответственности, проверят на превышение должностных полномочий.
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Общество , Видео , СКР , Башкортостан
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